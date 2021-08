Opnieuw twee schietpartijen Rotterdam

Het eerste incident vond plaats in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Een bewoner zag bij thuiskomst glas op de grond en kogelgaten in het raam van zijn woning. Omdat de bewoner van het pand niet thuis was, is niemand gewond geraakt bij deze beschieting.

Rond 03.10 uur is in Rotterdam een ander schietincident geweest op de WestVarkenoordseweg. Volgens omstanders zou het hier gaan om een ruzie. De voorruit van een auto in een parkeervak is volledig vernield. Omwonenden werden wakker van de schoten en hebben de politie gebeld. Volgens de politie zijn geen gewonden gevallen. De schutter is met een auto gevlucht.