RIVM: 16.364 positieve tests afgelopen etmaal, nieuw record

Ook het gemiddelde bereikte een nieuw record. In de afgelopen zeven dagen testten 86.384 mensen positief, gemiddeld 12.341 per dag. Dat record stond sinds 22 december vorig jaar. In zeven dagen tijd waren toen 82.099 besmettingen bevestigd, gemiddeld 11.728 per dag.

Het is de achtste dag op rij met meer dan 10.000 positieve tests, en ook dat is een Nederlands record.

Het aantal positieve tests in de afgelopen zeven dagen ligt ruim 48 procent hoger dan het aantal in de week ervoor. Dat percentage stijgt voor de zevende dag op rij, wat betekent dat het virus weer aan snelheid wint.

Amsterdam telde de meeste vastgestelde besmettingen. In de hoofdstad werd het coronavirus aangetroffen bij 616 inwoners. Dat is het hoogste aantal in welke gemeente dan ook sinds 18 juli. Rotterdam registreerde 586 nieuwe gevallen, Den Haag 389 en Utrecht 263. Daarna volgen Barneveld (238) en Ede (224). Alleen in Noord-Beveland en op Vlieland en Schiermonnikoog testte niemand positief.

Het RIVM kreeg 26 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting waren overleden. Rotterdam, Lelystad, Roermond en Hendrik-Ido-Ambacht hadden elk twee doden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen zeven dagen zijn 166 sterfgevallen gemeld, gemiddeld bijna 24 per dag. Dat is vergelijkbaar met de vorige dagen. Het sterftecijfer is deze week terug op het niveau van april, toen de vaccinatie van het grote publiek net was begonnen.

Ziekenhuiscijfers

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stopt voorlopig nog niet met stijgen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1699 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het hoogste aantal sinds 23 mei.

De afgelopen dag steeg het aantal opgenomen patiënten met 52. Sinds vorige week donderdag nam de totale bezetting met 372 mensen toe. Precies een maand geleden, op 11 oktober, hadden de ziekenhuizen in totaal 479 mensen onder hun hoede, dus 1220 coronapatiënten minder.

Verpleegafdelingen kregen er netto 49 mensen met corona bij. Op die zalen liggen nu 1369 coronapatiënten, het hoogste aantal sinds 18 mei. Op de ic's liggen nu 330 Covid-19-patiënten. Dat aantal is de laatste paar dagen niet echt veranderd.

De instroom neemt wel toe. Ziekenhuizen hebben de afgelopen dag 225 nieuwe mensen moeten opnemen omdat hun klachten te erg waren geworden. In de afgelopen week kwamen er gemiddeld zo'n 209 mensen per dag bij, het hoogste niveau sinds 17 mei. Volgens de gegevens van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding stijgt dat gemiddelde nu voor de dertigste dag op rij.

De intensive cares behandelen verder 498 mensen met andere aandoeningen. Die zijn bijvoorbeeld behandeld vanwege kanker of ernstige hartklachten, of hebben een ernstig ongeluk gehad. Met deze 'non-Covidpatiënten' erbij liggen er 828 patiënten op de ic's. Die vleugels hebben momenteel capaciteit voor 1008 mensen, het hoogste aantal sinds 16 juli. Toch is dat niet genoeg. De ic's hebben 180 bedden over voor noodgevallen, terwijl dit er 188 moeten zijn. Het is de veertiende keer in de afgelopen zestien dagen dat ic's te weinig bedden achter de hand hebben.

Ruim drie weken geleden werd besloten om patiënten weer te spreiden over het land. Dit moet de druk op de ziekenhuizen verdelen en zo veel mogelijk voorkomen dat de zorg vastloopt. Op woensdag zijn tien mensen verplaatst naar een andere regio. Sinds de spreiding werd hervat zijn 146 mensen overgebracht naar andere regio's.