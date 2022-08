Kabinet trekt knip voor bestrijding symptomen maar een asielstop zit niet bij de ’noodplannen’

Binnenland

Kabinet: dit jaar zeker 15.300 statushouders naar woning

Het kabinet heeft besloten om nog dit jaar minimaal 15.300 statushouders in een min of meer normale woning onder te brengen. Geprobeerd wordt om zelfs 20.000 mensen onderdak te bieden. Dat staat in een brief die staatssecretaris Eric van der Burg aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Om dat voor elkaa...