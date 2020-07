LIVE: 25 vrachtwagens Defensie in Den Haag, binnenstad rustig

In Den Haag hebben boeren donderdagnacht gedemonstreerd. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) keerde zich tegen plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot terug te dringen. Daarover werd nog op de laatste dag van de Tweede Kamer voor het zomerreces gedebatteerd.

Terwijl buiten het parlementsgebouw toeterende tractoren waren te horen, hield landbouwminister Carola Schouten voet bij stuk over diezelfde maatregel. Ook verzet van partijen in de Tweede Kamer kon haar niet overtuigen. Het wachten is nog op de stemming door Kamerleden.

Leger

De colonne Defensievoertuigen reed even voor middernacht de binnenstad van Den Haag in. „Kijk, daar rijden ze”, zei een demonstrant op een Facebook-livevideo. Volgens aanwezigen riep FDF-voorman Mark van den Oever op dat moment op om naar de Hofplaats te gaan.

De komst van de legervoertuigen zorgde voor nogal wat opwinding onder de boeren, maar ook op sociale media. „Intimidatie”, stelt men. Iemand maakt de vergelijking met het Hongarije van Orbán. „Als hij dat zou doen, staat de hele EU op de achterste poten.”

De demonstranten hebben zich donderdag urenlang voor het Binnenhof opgehouden, maar zijn rond middernacht, weggegaan. Een flink aantal lijkt naar huis te keren. Andere boeren drinken iets op het terras. Hoewel de sfeer de hele avond al gemoedelijk is gebleven, is alle spanning even na 01.00 uur ’s avonds wel voorbij.

Militairen staan op strategische plaatsen opgesteld en schermen de binnenstad af. Een grote politiemacht is op de been, terwijl nauwelijks nog boeren op pad zijn.

Ondertussen roept ook Agractie, die de protesten donderdagavond nog niet steunde, op om te protesteren tegen de stikstofmaatregelen. Boeren zouden vrijdagochtend om 10.00 uur alweer samen moeten komen op het Malieveld.

Demonstratie

Uit verschillende plekken in het land zijn trekkers donderdagavond naar Den Haag gekomen. De eerste groep van enkele tientallen boeren kwam ’s avonds rond 21.00 uur aan bij het Binnenhof. De sfeer was gemoedelijk.

Een vrouw verkleed in een trouwjurk filmde alles. Diverse mensen hadden T-shirts aan met „stop lockdown’ erop. Het hele gebeuren werd door mensen die net hebben gewinkeld glimlachend aangekeken. „Nou, een leuke eerste werkdag voor de nieuwe burgemeester Jan van Zanen”, grapte iemand.

Veevoer

Waar gaat het protest over? Minister Carola Schouten (Landbouw) wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwitrijk voer aan dieren te laten geven. Dat verplichte ’koeiendieet’ stuit veehouders tegen de borst.

De voermaatregel zou in eerste instantie op vrijwillige basis zijn, maar later besloot minister Carola Schouten (Landbouw) om het alsnog te verplichten. Boeren worden daardoor gedwongen om een lager eiwitgehalte te gebruiken. Hierdoor daalt de ammoniakuitstoot. De stikstofwinst kan worden gebruikt voor de bouw van woningen.

Boeren zijn al langer boos over de verplichting. Bovendien vrezen ze hogere kosten en negatieve gezondheidsgevolgen voor melkkoeien.

De Tweede Kamer debatteert donderdagavond over de plannen. „Willen we invloed uitoefenen op die stemming, dan zullen we Den Haag wakker moeten schudden. Zodat ze voor de goede zaak stemmen. Gezonde koeien”, zo meldde FDF vooraf. Aan die oproep is dus gehoor gegeven.

Op borden die aan trekkers zijn vastgemaakt, staat onder meer ’Rutte go home, Sieta for president’, verwijzend naar boerenprotestleidster Sieta van Keimpema.

Meer onderweg

Stichting Bouw en Verzet steunde de boeren ’s avonds al en riep aanhangers op zich aan te sluiten. Op beelden is te zien hoe rijen trekkers naar Den Haag kwamen.

De Haagse politie liet weten dat de boeren tot 22.00 uur mochten demonstreren, maar men bleef langer, wat gedoogd werd. Demonstranten die onderweg zijn met de trekker, mochten hun voertuig parkeren op de Benoordenhoutseweg.

Ook Groningen en Leeuwarden

Ook in Groningen zijn boeren samengekomen. Sommigen demonstreerden in het centrum van de stad. Tritsen trekkers reden door de stad. ’Wie de boer niet eert, is zijn vreten niet weert’, stond op een bord geschreven. Elders in de stad werden colonnes boeren tegengehouden. Ook in het centrum waren maatregelen genomen: vuilniswagens stonden, twee tegelijk, over de breedte van de weg opgesteld om de trekkers tegen te houden.

Boeren naderen de binnenstad van Groningen. Ⓒ ProNews

Ook op andere plaatsen in Nederland zijn boeren met hun tractoren uitgerukt. Trekkers staan in het centrum van Leeuwarden te protesteren. Ook is een groep samengekomen bij vliegveld Eelde, en waren er trekkers in Breda.

Ook in Limburg reden boeren met rijen tractoren over provinciale wegen. Ze werden daarbij begeleid door patrouillewagens met zwaailicht van de politie. Op de N280 reed een rij tractoren vanaf Kelpen naar Baexem. In Nederweert verhinderde de politie dat de boeren de A2 opreden. Deze tractoren zetten vervolgens koers richting Venlo, waar ze de A67 proberen te bereiken.

Eiwitten

FDF stelt dat de Nederlandse melkveehouders Schouten er al een half jaar van proberen te overtuigen dat haar voermaatregel om stikstof te reduceren niet in de haak is. „De melkveehouders hebben verschillende programma’s aangeboden die beter zijn dan die van onze minister, en beter aansluiten bij de praktijk”, laat FDF weten.

De boeren zeggen dat koeien met minder eiwitrijk voedsel last hebben met spieropbouw en dat zwangere beesten in de knel kunnen komen.

