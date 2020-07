LIVE: boeren komen aan in ’fort’ Den Haag, politie op scherp

Onze verslaggeefster Lieke Jongbloed is aanwezig. Volg haar laatste updates helemaal onderaan dit artikel!

Minister Carola Schouten (Landbouw) wil de uitstoot van stikstof uit mest verlagen door minder eiwitrijk voer toe te staan. Nodig, zegt zij, omdat dit jaar nog minder stikstof mag worden uitgestoten – en dat is lastig te regelen. Maar het voer aanpassen stuit veehouders tegen de borst.

De Tweede Kamer debatteert donderdagavond over de plannen van Schouten. „Willen we invloed uitoefenen op die stemming, dan zullen we vanavond Den Haag wakker moeten schudden. Zodat ze voor de goede zaak, namelijk, gezonde koeien en een gezonde melkveehouderijsector, stemmen”, liet FDF weten.

Die oproep was niet aan dovemansoren gericht. Uit verschillende plekken in het land is te zien dat rijen trekkers naar Den Haag op weg zijn. Een eerste groep van zo’n twintig trekkers is ’s avonds rond 21.00 uur aangekomen vlak voor het Binnenhof. De sfeer is gemoedelijk, agenten inspecteren de demonstranten. Af en toe is getoeter te horen, ziet onze verslaggeefster.

Twee demonstranten vlak bij het Binnenhof. Voorlopig is de sfeer rustig. Ⓒ Lieke Jongbloed / De Telegraaf

Een vrouw verkleed in een trouwjurk filmt alles. Diverse mensen hebben T-shirts aan met „stop lockdown’ erop. Het hele gebeuren wordt door mensen die net hebben gewinkeld glimlachend aangekeken. „Nou, een leuke eerste werkdag voor de nieuwe burgemeester Jan van Zanen”, grapt er een.

Meer onderweg

Stichting Bouw en Verzet steunde de boeren ’s avonds al en riep aanhangers op zich aan te sluiten. Op beelden is te zien hoe rijen trekkers naar Den Haag komen.

In Den Haag heeft de politie zich voorbereid op de komst van de boeren. Er staan verschillende politiebusjes klaar in de buurt van het Binnenhof. Sommige wegen leken afgesloten te zijn. Busjes en politiemotoren stonden voor aanvang al paraat.

Groningen

Overigens komen ook boeren in Groningen en Friesland samen. Sommige groepen lijken in het centrum van Groningen en Leeuwarden te willen demonstreren. In Groningen rijden tritsen trekkers door de stad. ’Wie de boer niet eert, is zijn vreten niet weert’, staat op een bord geschreven.

Boeren naderen de binnenstad van Groningen. Ⓒ ProNews

Vuilniswagens staan, twee tegelijk, over de breedte van de weg opgesteld om de trekkers tegen te houden.

Eiwitten

FDF stelt dat de Nederlandse melkveehouders Schouten er al een half jaar van proberen te overtuigen dat haar voermaatregel om stikstof te reduceren niet in de haak is. „De melkveehouders hebben verschillende programma’s aangeboden die beter zijn dan die van onze minister, en beter aansluiten bij de praktijk”, laat FDF weten.

De boeren zeggen dat koeien met minder eiwitrijk voedsel last hebben met spieropbouw en dat zwangere beesten in de knel kunnen komen.

Agractie steunt actie niet

Eerder zei Bart Kemp van de groep Agractie dat veevoer maatwerk vergt. Als veevoer met een hoger eiwitgehalte wordt verboden, vrezen boeren in de knel te komen. Een verbod maakt het volgens Kemp en andere boeren onmogelijk om het optimale rantsoen samen te stellen.

Agractie riep de boeren op donderdagavond nog niet richting Den Haag te rijden. De groep liet weten de politici ruimte te willen geven voor het debat en ze niet onder druk te willen zetten door trekkers en demonstrerende boeren in Den Haag. „Wij weten namelijk dat een aantal partijen twijfelt en onder druk zal afhaken. We rekenen erop dat een ieder hierin zijn verantwoordelijkheid kent en niet al vanavond naar Den Haag zal gaan”, aldus Agractie. Mocht de voermaatregel toch in stand blijven, dan vraagt Agractie zijn achterban om vanaf middernacht met de trekker naar Den Haag te rijden.

Den Haag: we zullen zien

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag wilde eerder op donderdag nog niet vooruitlopen op de mogelijke komst van betogende boeren met tractoren naar Den Haag. „Als dat inderdaad gaat gebeuren, zullen wij naar bevinding handelen.”

