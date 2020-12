Noodtoestand in Nashville na explosie, politie onderzoekt mogelijke menselijke resten

Het voertuig zou op kerstochtend omstreeks 06.30 uur ter hoogte van 166 Second Avenue N hebben gestaan.

Agenten en bewoners hoorden een opgenomen boodschap uit een luidspreker op de camper. „Het was een geautomatiseerde boodschap van: Evacueer nu. Dit voertuig heeft een bom en zal ontploffen”, zegt Betsy Williams tegen The Washington Post. Ze woont in een gebouw naast de explosieplek. Kort daarna veranderde het bericht in 15 minuten aftellen tot detonatie.

De politie liet het gebied meteen ontruimen. De explosie in een straat in hartje centrum van de ook bij toeristen geliefde stad veroorzaakte aanzienlijke schade. Gevels van vooral oudere gebouwen stortten in of werden zwaarbeschadigd, blijkt uit beelden van de ravage. Tot ver in de omgeving sneuvelden ruiten. Door de ontruiming en het tijdstip van de explosie bleef het aantal slachtoffers voor zover bekend beperkt tot drie mensen die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ze hebben lichte verwondingen.

Menselijke resten tussen puin

Tussen het puin zijn mogelijk menselijke resten aangetroffen, maakte politiechef John Drake vrijdag bekend. Onderzocht wordt of het daadwerkelijk gaat om menselijke resten, en of deze van de dader of een slachtoffer zijn. Drake zei tegen verslaggevers dat er vooralsnog geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen.

De politie had eerder al gezegd dat de ontploffing een opzettelijke daad was. De politie kreeg een noodoproep dat in het gebied werd geschoten. Vervolgens ontdekten agenten de autobom met de waarschuwing.

President Donald Trump en aankomend president Joe Biden werden op de hoogte gebracht. Het onderzoek is in handen van de landelijke recherche FBI.

Zakenman en televisiepersoonlijkheid Marcus Lemonis, hoofdpersoon van het tv-programma The Profit dat in Nederland werd uitgezonden door RTL Z, heeft via Twitter een beloning uitgeloofd van 250.000 dollar voor de tip die leidt tot de arrestatie en de veroordeling van degene die verantwoordelijk is voor de aanslag. „We kunnen onze straten niet niet zo laten terroriseren”, twitterde hij.

Door de explosie raakten onder meer klanten gedupeerd van het Amerikaanse telecombedrijf AT&T, omdat technische installaties beschadigd raakten. AT&T heeft vlakbij de plek van de ontploffing zijn hoofdkantoor voor de staat Tennessee. Sommige noodnummers in Tennessee en in het aangrenzende Alabama kampten met storingen, aldus lokale media. Het vliegverkeer werd vanwege problemen met de verbindingen tijdelijk stilgelegd.

Nashville, de hoofdstad van Tennessee, geldt ook als de hoofdstad van de countrymuziek.

Aanslagen met autobommen komen niet veel voor in de Verenigde Staten. In 1995 eiste een terreurdaad in Oklahoma City 168 mensenlevens. Dader Timothy McVeigh bracht bij een overheidsgebouw een truck volgeladen met onder meer chemicaliën tot ontploffing. Hij werd terechtgesteld. In 1993 ontplofte een autobom onder een toren van het World Trade Center in New York, waarbij zes doden vielen.