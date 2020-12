Politie: explosie net buiten centrum Nashville opzettelijke daad

Premium Binnenland

Eigenaar Poolse supermarkt na aanslag: ’Misschien jaloezie, of haat’

Hij kijkt in tranen naar de ruïne die is overgebleven na de aanslag die in de nacht van maandag op dinsdag op zijn Poolse supermarkt is gepleegd. Toch is Moshkhal Mahmoed vastbesloten door te gaan als ondernemer. Hij zegt in het duister te tasten over de achtergrond. „Misschien is het jaloezie, of h...