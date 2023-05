‘Nederlander in Spanje opgepakt na handel in amandelen met levensgevaarlijk gif’

Dat meldt de Spaanse nieuwssite Ultima Hora. De Guardia Civil heeft een video van de gevaarlijke megapartij vrijgegeven, net als een foto waarop onze landgenoot – een lange man met bruin haar – is te zien nadat hij na zijn arrestatie bij de rechtbank in Vía Alemania wordt binnengeleid. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen informatie over de zaak te hebben. ,,Er is bij ons geen verzoek tot consulaire bijstand binnengekomen”, zegt een woordvoerder. Dat is ook niet verplicht, maar als het verzoek nog wordt gedaan wordt deze bijstand alsnog verleend.

’Extreem’

De enorme zending met de noten was liefst 25 ton groot, en bevatte ‘extreem hoge niveaus van aflatoxinen’. Dat zijn schimmels die zeer giftig en schadelijk zijn voor menselijke consumptie, voegden onderzoekers in het medium toe. De amandelen die de bende desondanks wilde verkopen waren daarmee ‘zeer gevaarlijk’ voor de (volks)gezondheid. De partij giftige amandelen die werden aangetroffen bij het Mallorcaanse bedrijf – er werden ook drie Spanjaarden opgepakt – waren uit Australië geïmporteerd. De goederen werden tijdig onderschept door de douane, na een actie waarbij ook de Spaanse politie (Guardia Civil) en de belastingdienst samenwerkten.

Lees hieronder verder

In een persbericht van de Guardia Civil staat dat de arrestanten worden beschuldigd van verschillende misdaden: met name documentvervalsing en het in gevaar brengen van de volksgezondheid. De groep verbleef op Mallorca en werkte in een bedrijf in de landbouwsector in de plaats Binissalem. De gezondheidsautoriteiten bepaalden dat de partij onmiddellijk moest worden vernietigd. De amandelen zijn in de verbrandingsoven van Tirme op het eiland verdwenen.