Milieuovertredingen van bedrijven blijven vaak onbestraft

Premium Financieel

Neuzen in systemen politie onbestraft, wel ontslag

Hem was geleerd om 24 uur per dag en 7 dagen per week politieman te zijn. Vatte een 32-jarige man uit Culemborg dit iets te serieus op en dook hij als rechercheur in opleiding ook in zijn vrije tijd in de computersystemen van de politie om misdaden op te lossen? Of lekte hij gevoelige info naar crim...