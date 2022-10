Nederland gaat luchtverdediging bundelen met 14 NAVO-landen

Behalve Duitsland, dat het initiatief nam, doen ook het voor Nederland belangrijke Verenigd Koninkrijk en buurland België mee. Verder sluiten Noorwegen, Finland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Estland, Letland, Litouwen, Bulgarije en Slovenië aan. De deelnemers zetten donderdagochtend hun handtekening onder het zogenoemde European Sky Shield op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.

Het initiatief is nodig ook, want de Europese luchtverdediging „vertoont gaten”, zegt de Duitse minister Christine Lambrecht. Ze wijst erop dat „we in tijden van grote dreiging leven.” Lambrecht verwacht dat de komende tijd nog andere NAVO-landen aanhaken, want ze merkt dat daarvoor „veel belangstelling is.”

Ollongren spreekt van een „belangrijk initiatief om de luchtverdediging in Europa te verbeteren door meer Europese samenwerking. Met alle voordelen van standaardisatie, interoperabiliteit en schaalvoordeel.”