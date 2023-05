Premium Het beste van De Telegraaf

Boeren sceptisch over ’aantrekkelijke’ regeling: ’Mijn bedrijf is onbetaalbaar’

Door Edwin Rensen

Melkveehouder Bas ten Hove heeft het vertrouwen in de overheid „naar 0” zien dalen. Ⓒ Robert Hoetink

Boeren die veel stikstof uitstoten kunnen gebruik maken van de ’woest aantrekkelijke’ uitkoopregeling voor piekbelasters. Die is tot 120 procent van de marktwaarde van het bedrijf. Toch overheerst scepsis. Agrariërs betwijfelen of er sprake is van een vetpot.