Toeriste (24) valt van kameel en eist schadevergoeding

De toeriste, Breanne Ayala (24), brak tijdens de val haar arm en moest twee dagen in het ziekenhuis doorbrengen. De zorgkosten zouden in de tienduizenden euro’s lopen. Ayala neemt het Tripadvisor kwalijk dat er geen veiligheidsinstructies waren bijgevoegd bij de boeking van de kamelenrit. Ze deed die reservering via Viator, onderdeel van Tripadvisor. Ze beschuldigt Tripadvisor van contractbreuk en nalatigheid, meldt persbureau AP.

De kameel waar Ayala bij op de rug klom, was volgens een van de begeleiders zwanger. De viervoeter ging er tijdens de rit ineens vandoor. De vrouw uit New Jersey viel hard op de grond en brak daardoor haar arm.

Volgens de website van de reisadviseur zijn excursies op eigen risico. TripAdvisor wil tegen Amerikaanse media niet reageren omdat de zaak nog lopend is.