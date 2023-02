VS aan vliegramp ontsnapt: vrachtvliegtuig landt bijna op vertrekkende Boeing 737

De bijna-botsing was te volgen op websites waar vluchtgegevens te raadplegen zijn. Ⓒ jxlars

Austin - In de Verenigde Staten is een vrachtvliegtuig bijna op een commercieel vliegtuig geland op het vliegveld in Austin (Texas). Het vliegtuig van FedEx had toestemming gekregen om dezelfde landingsbaan te gebruiken als het vliegtuig, een Boeing 737, dat net vertrok.