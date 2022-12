Honderden toeristen vast bij Machu Picchu in Peru door protesten

Elke dag komen honderden mensen te voet aan bij Machu Picchu na een populaire trektocht naar de oude stad, om dan van daar met de trein naar Cusco te reizen. Ook is het normaal gesproken mogelijk naar Machu Picchu te gaan met de trein.

Bent u een Nederlandse toerist die vastzit in Peru? We komen graag met u in contact! De Telegraaf Tiplijn is per Whatsapp te bereiken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders intussen aan om voorlopig niet meer naar Peru te reizen. De situatie in er volgens het ministerie „zeer onvoorspelbaar.” Het reisadvies gaat van geel naar oranje.

De onrust in het land ontstond nadat de president Pedro Castillo werd afgezet omdat hij het parlement probeerde te ontbinden in een poging een afzettingsprocedure te voorkomen. Castillo’s opvolger Dina Boluarte heeft de noodtoestand uitgeroepen in de hoop dat de kalmte in het land kan terugkeren.