Honderden toeristen vast bij Machu Picchu in Peru door protesten: ’Reizigers gestrand zonder eten’

Elke dag komen honderden mensen te voet aan bij Machu Picchu na een populaire trektocht naar de oude stad, om dan van daar met de trein naar Cusco te reizen. Ook is het normaal gesproken mogelijk naar Machu Picchu te gaan met de trein.

Bent u een Nederlandse toerist die vastzit in Peru? We komen graag met u in contact! De Telegraaf Tiplijn is per Whatsapp te bereiken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders intussen aan om voorlopig niet meer naar Peru te reizen. De situatie in er volgens het ministerie „zeer onvoorspelbaar.” Het reisadvies gaat van geel naar oranje.

Renske Bijl en haar vriendin Suzanne zijn gestrand bij Machu Picchu. Ze zitten compleet vast in het berggebied. In eerste instantie zouden ze 13 december de trein terug naar Cusco nemen. Daar staan ook hun koffers te wachten. ,,We kregen te horen dat de trein niet reed vanwege de protesten en omdat ze onze veiligheid niet konden waarborgen”, zegt Bijl telefonisch. Ook de dagen erna kreeg het stel steeds te horen dat het niet mogelijk was om door te reizen. ,,We horen verhalen van toeristen en treinmedewerkers: dat het gevaarlijk is in de omgeving en onduidelijk wanneer het weer mogelijk is om door te reizen.” Ze spraken reizigers die hadden besloten om naar dorpen in de buurt te wandelen. ,,Maar dit zijn grote afstanden die je dan moet afleggen. We hebben ook al verhalen gehoord over reizigers die vervolgens zijn gestrand zonder eten. Bovendien is er ook geen vervoer vanuit die dorpjes, omdat daar wegblokkades zijn.” Het stel leeft dus in grote onzekerheid. ,,We willen Peru zo snel mogelijk verlaten, maar het is nog niet duidelijk hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. We krijgen het gevoel dat we hier nog wel even zitten.”

De onrust in het land ontstond nadat de president Pedro Castillo werd afgezet omdat hij het parlement probeerde te ontbinden in een poging een afzettingsprocedure te voorkomen. Castillo’s opvolger Dina Boluarte heeft de noodtoestand uitgeroepen in de hoop dat de kalmte in het land kan terugkeren.