Trump waarschuwt Iran na raketaanval op ambassade VS in Bagdad

„Onze ambassade in Bagdad is zondag geraakt door meerdere raketten”, schreef Trump op Twitter. „Raad waar ze vandaan kwamen: IRAN”, voegde hij eraan toe. „Nu we geluiden opvangen over meer aanvallen op Amerikanen in Irak, heb ik wat vriendelijk advies aan Iran: als één Amerikaan wordt gedood, zal ik Iran verantwoordelijk houden. Denk erom.”

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo wees al met de beschuldigende vinger naar Teheran. De leiding van de Amerikaanse troepen in de regio zei dat de aanval „bijna zeker is uitgevoerd door een door Iran gesteunde militie.”

Aan het begin van dit jaar liepen de spanningen tussen de VS en Iran buitengewoon hoog op nadat de Amerikanen de hooggeplaatste generaal van de Iraanse Revolutionaire Garde Qassem Soleimani hadden omgebracht met een raketaanval.

Iran reageerde maandag al op de Amerikaanse beschuldigingen door te zeggen dat de VS geen „spanningen” moeten uitlokken. „Je eigen burgers in het buitenland in gevaar brengen, zal de aandacht van catastrofale blunders in eigen land niet afleiden”, voegde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif daar donderdag nog aan toe via Twitter.