Britse kiezer sloot voormalig columnist altijd weer in de armen De negen politieke levens van Boris Johnson: soms warrig, dan weer geniaal

Door Joost van Mierlo

Is de Conservatieve ontslagronde van deze week de definitieve knock-out voor Boris Johnson? Ⓒ ANP / Alamy Limited

Met het naderende ontslag van Boris Johnson lijkt er een einde te zijn gekomen aan de politieke carrière van Boris Johnson. Maar niemand kan met zekerheid zeggen of dat echt het geval is. Behalve misschien zijn grote held Winston Churchill is geen enkele Britse politicus in staat geweest zichzelf zo regelmatig uit te vinden als Boris Johnson. Het zorgt voor een kroniek met hoge pieken en diepe dalen.