Van slippertjes tot coronafeestjes: de negen politieke levens van Boris Johnson

Stan Huygens Journaal

VS wisselt de wacht in Den Haag

Hoewel het eigenlijk een hamerstuk is, heeft de Senaat in Washington nog niet besloten over de nieuwe Amerikaanse ambassadeur voor Den Haag. „Er is zelfs nog geen datum voor de vergadering”, zei consul-generaal Jennifer deWitt-Walsh vlak voor haar vertrek uit ons land. „Dus wordt het waarschijnlijk ...