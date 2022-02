Is eigenaar verantwoordelijk als bullterriër in losloopgebied een andere hond bijt?

Voetbal

Stefan de Vrij aanwezig bij rechtszaak tegen management

Stefan de Vrij is vrijdag zelf aanwezig in de rechtbank in Amsterdam bij de zaak die hij heeft aangespannen tegen zijn voormalig management, de Sports Entertainment Group (SEG). De international van Oranje beschuldigt SEG van onrechtmatig handelen tijdens zijn overstap van Lazio naar Internazionale ...