Man overleden na steekpartij op festival in Vlissingen

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Provicom Multimediadiensten

Vlissingen - Een man is donderdagavond rond 22.40 uur neergestoken op het Bellamypark in Vlissingen. Rond 23.30 uur is het slachtoffer aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden.