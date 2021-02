Mensen weggestuurd uit te druk park Breda: vier aanhoudingen

Een woordvoerder van de gemeente Breda zei dat de meeste bezoekers zonder tegen te stribbelen gehoor gaven aan de oproep om te vertrekken en dat het inmiddels weer rustig is in het park.

Ondanks dat het aanmerkelijk frisser is dan afgelopen dagen, was het in het Amsterdamse Vondelpark zaterdag opnieuw volgens de gemeente te druk. En ook het Amstelveld en andere plekken zijn ontruimd. In Utrecht lijkt het mee te vallen met de mensenmassa’s.

Zaterdagmiddag kondigde de gemeente Amsterdam aan dat het Vondelpark wordt afgesloten. „Het is weer te druk in het Vondelpark. We sluiten het park tijdelijk af en laten mensen alleen nog het park verlaten”, zo schrijft de gemeente op Twitter. Ook op de Nieuwmarkt, de Noordermarkt, in het Westerpark en het Sarphatipark is het te druk, aldus de gemeente Amsterdam. „Ga daar nu niet meer naartoe. Kies een rustige andere plek.”

Ook het Westbroekpark in Den Haag is afgesloten. De politie vraagt bezoekers om naar huis te gaan.

In de Utrechtse stadsparken was het zaterdag een stuk rustiger dan vorig weekend. Hoewel de krokussen weer de kop opsteken ten teken dat de klimatologische lente al begonnen is, blijft de thermometer bij een graad of tien stokken. Massaal chillen in T-shirt is er dus niet bij.

"Je moet je eigen feestje maken"

Toch laten de Utrechtse Julia (28) en Myrthe (30), slechts in bloesje gehuld, zich niet kennen. De inhoud van een lunchpakket van een lokale traiteur voor zich uit gestald, zijn ze de eersten die zich nestelen in Park Lepelenburg. „Ik wil mensen blijven zien”, zegt Julia. Het leven in lockdown ervaart ze nog steeds als dragelijk. „Het is do-able, je moet je eigen feestje maken.”

Op een plaid met hapjes en cava voor zich uitgestald, kan haar vriendin Myrthe dat alleen maar beamen. „We houden allebei van eten en drinken, en dat kunnen we blijven doen. Ik red het nog wel een jaar.” Daar fronst Julia toch even haar wenkbrauwen bij.

Handhavers op pad

Terwijl een duo speciale handhavers in rode hesjes op het eerste groepje afloopt om te wijzen op de 1,5 meter-regel, zijgen Pip en Mees (19) keurig op die afstand neer, met in hun midden een 6-pack Desperado. Pip woont nog bij haar ouders, Mees deelt een rijtjeshuis met drie anderen.

Hun woonsituatie is dus zo slecht nog niet, en klagen doen ze amper. „Ik hou me netjes aan de maatregelen”, zegt Mees. „Sommige regels worden normaal. Het went.” Ook Pip vertoont geen tekenen van burgerlijke ongehoorzaamheid. „Hoe het er in het Vondelpark aan toe ging, dat kan echt niet.”

Vondelpark ging op slot

Ze verwijst naar de honderden jongeren die afgelopen woensdag hutje mutje bij elkaar stonden in het hoofdstedelijke park. De afgelopen dagen gingen toegangspoorten op slot en moesten boa’s ook de hoofdingang ’s middags afsluiten.

Echte drukte evenmin in het Griftpark, waar huisgenootjes Amber (20), Eline (20) en Pim (19) binnen hun eigen bubbel een deken mogen delen. De jonge vrouwen hebben corona al gehad. Dat betekende passen en meten in het studentenhuis, want keuken en douche worden gedeeld.

Op de foto genieten huisgenoten Amber, Eline en Pim van het zonnetje in het Griftpark in Utrecht. Ⓒ Menno Bausch

Alle drie zijn ze aan toe aan uitgaan – ’in het begin hárd’ - er is nogal wat compenseren. Als eerstejaars student moest Pim veel missen, zoals de ontgroening en het contact met nieuwe studiegenoten. „Het wordt steeds naarder. Je voelt niet echt dat er perspectief is.” De zon maakt het leven even net wat aangenamer.