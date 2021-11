Grafschennis in Fries dorp: iemand zocht met metaaldetector naar waardevolle spullen

Premium Columns

Nederland is agressieparadijs en we halen er onze schouders over op

In Nederland leven wij in een agressieparadijs en dat vinden we blijkbaar prima. De mensen die dagelijks de klappen opvangen van het feit dat we in Nederland de Europese ranglijsten aanvoeren in gescheld, intimidatie, bedreigingen en klappen tegen werkenden – onze leraren, ambtenaren, verplegers en ...