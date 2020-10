Ⓒ EPA

Amsterdam - Spoedberaad in Duitsland, uitpuilende ziekenhuizen bij de Belgen, een ongekende coronagolf in Zwitserland, en mogelijk een tweede lockdown in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Nederland is echt niet het enige land in Europa dat het virus er maar niet onder krijgt. Europa koerst aan op donkere kerstdagen.