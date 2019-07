Drie personen opgepakt na woningbrand Limburg

De brandweer meldde rond 00.15 uur in de nacht van maandag op dinsdag de uitslaande woningbrand aan Zelen in Panningen onder controle te hebben. De woning, een boerderij, is afgezet in verband met instortingsgevaar.

