Italië opent verlaten ruïnes Pompeii voor publiek

De uitzonderlijk goed bewaard gebleven overblijfselen van de stad zijn de op een na meest bezochte archeologische plekken van het land na het Colosseum in Rome. Pompeii werd bedekt met vulkanische as door de uitbarsting van de nabijgelegen Vesuvius, bijna 2000 jaar geleden in het jaar 79 na Christus.

Maar op dinsdag stonden veel van de belangrijkste ruïnes, zoals het stenen amfitheater of de tempel van Apollo, er nog verlaten bij. Nu buitenlandse toeristen tot juni nog steeds niet naar Italië mogen reizen, hoopt Pompeii dat Italiaanse toeristen voorlopig minstens een fractie van het verschil kunnen goedmaken. In 2019 trok de archeologische site bijna 4 miljoen bezoekers.

Mondmaskers in Pompeii. Ⓒ AFP

Ook Rome van slot af

Het Colosseum in Rome, het symbool van de Italiaanse hoofdstad, gaat vanaf 1 juni ook weer open voor bezoekers na een sluiting van drie maanden. Het antieke bouwwerk in het centrum van de stad is dan alleen toegankelijk met vooraf geboekte tickets en onder strikte gezondheidsvoorschriften, zoals het opnemen van de temperatuur bij de ingang en mondkapjes.

Ook de opgravingen op de nabijgelegen Palatijn en de tempelruïnes op het Forum Romanum kunnen weer worden bezocht.

Italië is zwaar getroffen door de longziekte met ongeveer 33.000 officiële coronasterfgevallen. Maar het aantal besmettingen neemt al weken gestaag af. Vanaf 3 juni laat het land weer vakantiegangers toe. Gehoopt wordt op een nieuwe start van het toerisme.