’Ik schaam me’ Rellende AZ-hooligans voor de rechter: van snikkende jonge vaders tot coach van een jeugdteam

Door Connie Vertegaal

Alkmaar - „Excessief stadiongeweld dat zijn weerga in het Nederlandse voetbal niet kent.” Zo noemde officier van justitie C. Booij de stadionrellen na afloop van de wedstrijd AZ - West Ham United. Achttien supporters zijn aangehouden, de eerste zeven supporters zijn nu veroordeeld via snelrecht.