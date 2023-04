Premium Het beste van De Telegraaf

Relatie met Aziatische grootmacht ’moeilijker en afstandelijker’ geworden Macron en Von der Leyen samen naar China om Xi te paaien

Door Alexander Bakker en Cindy Huijgen Kopieer naar clipboard

Staan de neuzen van Macron en Von der Leyen dezelfde kant op in het beleid tegenover China? Het bezoek aan Peking zal het moeten aantonen. Ⓒ foto AFP

Brussel/Peking - Het bezoek van Emmanuel Macron en Ursula von der Leyen aan China zal niet gemakkelijk worden. Dat EU-kopstuk Von der Leyen niet alleen is gekomen en de Franse president met zich heeft meegenomen, speelt in op de wensen van Peking. Het duo begint donderdag aan een driedaags bezoek aan Beijing, waarvan het hoogtepunt een overleg met de Chinese leider Xi Jinping is.