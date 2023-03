Opnieuw woning beschoten in Terneuzen

TERNEUZEN - Voor de tweede nacht op rij is aan de Schelpenlaan in Terneuzen een woning beschoten. De politie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.30 uur een melding over het schietincident waarbij volgens een politiewoordvoerster geen gewonden zijn gevallen.