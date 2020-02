Man gewond na schietincident, klopjacht in Rotterdam

Op de parkeerplaats van een bedrijventerrein in Rotterdam werd zaterdagavond op iemand geschoten. Ⓒ AS Media

ROTTERDAM - Een man is gewond geraakt door een schietincident zaterdagavond op de Emmy van Leersumhof in Rotterdam. De politie kan nog niet zeggen of er een of meerdere verdachten zijn. Vermoedelijk is bij het vluchten een auto gebruikt.