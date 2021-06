Run op eerder verguisd Janssen-vaccin verklaard: ’Jongeren willen op vakantie’

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De GGD-lijnen liggen plat vanwege de extreem grote belangstelling voor het coronavaccin van Janssen. Daarom is het nummer 0800-1295 woensdagochtend- en middag niet bereikbaar. Het is een bijzondere wending, omdat het middel de afgelopen maanden nog in een kwade reuk stond stond wegens zeer zeldzame bijwerkingen. Waarom is het nu opeens zo populair?