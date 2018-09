Noord-Nederland al wit en glad

Omdat er door Rijkswaterstaat al flink is gestrooid, blijven de wegen vooralsnog redelijk begaanbaar.

In delen van Twente valt natte sneeuw. Het KNMI heeft voor Overijssel tot woensdagochtend 11.00 uur code geel afgegeven in verband met sneeuw en gladheid.

Het gaat in de nacht en woensdag op steeds meer plaatsen vriezen. Daardoor wordt het allengs gladder, vooral in het noorden maar ook in het midden van het land, tot aan de grote rivieren aan toe.

Woensdag voelt koud aan. Er kan wat motsneeuw of motregen vallen in het midden en zuiden, maar na de middag wordt het overal droog, zo meldt Weeronline. Hoewel de temperatuur op of net boven het vriespunt zal hangen, zal het door de oostenwind enkele graden kouder lijken.