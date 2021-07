Miljoen euro in kartonnen doos vrachtwagen: bestuurder (57) opgepakt

Premium Binnenland

Analyse: Nederland grootgrutter in drugs

De vondst van 3000 kilo cocaïne en elf miljoen euro aan contanten in een doodgewone woonboerderij in het gehucht De Kwakel laat zien waar Nederland staat met de totaal uit de hand gelopen cokesmokkel. De handel is doorgedrongen tot in de diepste haarvaten van de samenleving. En de omvang is immens.