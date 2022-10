Lange nasleep na destructie Orkaan Ian

Buitenland

Supertyfoon Nanmadol aan land gekomen in Japan

De supertyfoon Nanmadol is zondagavond (lokale tijd) aan land gekomen in Japan. „Het oog van de tyfoon is rond 19.00 uur aan land gekomen nabij de stad Kagoshima”, zegt het Japanse weerbureau in een korte verklaring.