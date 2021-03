Kermisattracties in as: twee verdachten opgepakt

Een dag eerder werd eveneens een 50-jarige man uit Amsterdam in de boeien geslagen. Ook hij is verdachte in deze zaak.

In de nacht van vrijdag 29 februari op zaterdag 1 maart in 2020 werd een loods in brand gestoken. De spullen en kermisattracties die daar werden opgeslagen, veranderden in as, met miljoenen euro’s schade als gevolg. Ook sloeg de brand uit, waardoor meerdere loodsen vlam vatten.

Uit politieonderzoek is gebleken dat de verdachten met ’een brandbare vloeistof’ het vuur hebben veroorzaakt in het gedeelte waar de kermisattracties stonden opgeslagen. De brand kreeg ook landelijke aandacht. Beelden van het incident werden getoond in het programma ’Opsporing Verzocht’ op 28 april 2020.

Beide mannen moeten nog verhoord worden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.