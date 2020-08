Kleinzoon (29) oud-president Kazachstan dood gevonden in Londen

Hartfalen zou een einde hebben gemaakt aan het bewogen leven van de kleinzoon van de voormalige grote leider van Kazachstan, Nursultan Nazarbaev, zo melden verschillende Britse media.

Als kleinzoon van de grote leider, zijn moeder Dariga is de oudste dochter van de voormalige president van het land, werd Aisultan geboren met de spreekwoordelijke gouden lepel in zijn mond. Hij had geld als water, werd klaargestoomd voor een bestaan als leider van zijn volk en in Londen opgeleid. Hij bezocht de Sandhurst militaire academie - naar verluidt op voorspraak van prins Andrew - en zou het zelfs even tot de jeugdopleiding van voetbalclub Chelsea en later de selectie van Portsmouth hebben geschopt, totdat een blessure een einde maakte aan zijn voetballoopbaan. Toen hij trouwde, gaf hij een ’feestje’ met een optreden van Kanye West als hoogtepunt.

Dat opa gedurende 30 jaar aan de macht bleef in Kazachstan, bezorgde Aisultan ook de mooie baantjes. In zijn vaderland was hij als oud-voetbaler even vice-voorzitter van de voetbalbond. Minder bekend waren zijn activiteiten voor de Kazachstaanse geheime dienst, schrijft News.de.

Rakhat Aliyev

Ook Aisultans vader was een hoge pief in zijn vaderland. Rakhat Aliyev was de Kazakhstaanse ambassadeur in Oostenrijk, totdat hij ruzie kreeg met zijn schoonvader. Aliyev verloor zijn baan, zijn vrouw en zijn vrijheid. Hij verhing zichzelf in een Oostenrijkse gevangeniscel in 2015, waar hij vastzat op verdenking van moord.

Met opa Nursultan in 1999 Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Daarmee kwam meteen een einde aan het playboybestaan van Aisultan. Hij hield zijn familie verantwoordelijk voor de dood van zijn vader, begon zich Aisultan Rakhat te noemen en allerlei beschuldigingen te uiten aan het adres van zijn familie.

Miljardenschandaal

De playboy zei in januari van dit jaar dat hij bang was vermoord te worden. In opdracht van zijn familie, welteverstaan, omdat Aisultan een miljardenschandaal met corrupte Russen had ontdekt. In februari vroeg hij asiel aan in Groot-Brittannië. Toen had hij zich overigens ook al een strafblad ’verworven’. In oktober 2019 werd hij veroordeeld omdat hij een agent had aangevallen. Aisultan had een politieman gebeten, toen hij werd betrapt in een appartement waarin hij niets te zoeken had. Hij zou ook verslaafd zijn aan verdovende middelen.

Aan Aisultans kleurrijke bestaan is, zoals hij dus al vreesde, nu een einde gekomen. Moeder Doriga Nazarbaeva schreef in een statement op Facebook: „Mijn familie is kapot van het verlies van onze geliefde Aisultan. We vragen om privacy in deze bijzonder moeilijke tijden.”