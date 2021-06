Marechaussee stopt zeiljacht met negentien Albanezen aan boord voor de kust van Zeeland

Video

Burgemeester vindt lichaam Conings: ‘Iets heel bizars’

Het lichaam van de voortvluchtige militair Jürgen Conings is in het Dilserbos, vlak over de grens bij Stein, gevonden. Het was burgemeester Johan Tollenaere die tijdens het moutainbiken een penetrante lijkgeur waarnam en alarm sloeg. Het lichaam werd in de struiken aangetroffen, en zou er vermoedeli...