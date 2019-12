Henk Krol: geneuzel over regeltjes ’mijn pakkie-an niet’

Henk Krol (69) zit wel eens te kijken of er mensen zijn die zijn taak over kunnen nemen. Vast tot genoegen van Loekie (l.) en Rembrandtje. Ⓒ Jeroen Kuit

Den Haag - Na jaren waarin de partij vooral bekend was door geruzie, heeft 50Plus zich plots een positie van invloed verworven in politiek Den Haag. Vandaag houdt de partij haar algemene ledenvergadering. Partijleider Henk Krol zegt het maar vast: hij heeft geen zin in geneuzel over regeltjes.