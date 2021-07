Recordaantal doden in VS door drugsoverdosis tijdens pandemie

De pandemie en de lockdowns zorgden bij velen voor stress, financiële problemen, sociale isolatie, verveling en schooluitval, waarop vaak naar drugs werd gegrepen. Ⓒ ANP/HH

WASHINGTON - In de Verenigde Staten is vorig jaar een recordaantal van ruim 93.000 mensen overleden aan een overdosis drugs. Dat komt vooral door het stijgende gebruik tijdens de coronapandemie van verslavende zware pijnstillers, met name de opioïde fentanyl.