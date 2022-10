Paus waarschuwt nonnen en priesters: kijk geen porno!

Paus Franciscus zei het als antwoord op een seminarist die vroeg hoe hij met internet en de sociale media moest omgaan. De paus antwoordde dat het volgens hem goed is om te gebruiken, want het maakt deel uit van de vooruitgang van de wetenschap en het zorgt ervoor dat je in het leven vooruit kunt gaan. Daarna zei de kerkvader dat hij zelf niet op internet zit. „Ik gebruik het niet, want ik ben laat gekomen. Toen ik dertig jaar geleden bisschop werd had iemand mij een mobiele telefoon gegeven, die zo groot was als een schoen.” De paus zei dat hij het mobieltje een keertje gebruikte om zijn zus te bellen, het onpraktisch vond en het cadeau daarna teruggaf. Het was niet aan hem besteed. „Maar jullie doen er goed aan om het te gebruiken. Om vooruit te komen en te communiceren. Dat is goed.”

’Duivel komt naar binnen’

En toen zei de paus plotseling: „Ik zeg nu iets anders wat jullie goed kennen: porno online. Ik zeg het heel duidelijk. Ik ga niet zeggen: ’Wie wel eens heeft gekeken moet zijn hand opsteken’ Dat doe ik niet. Maar laat iedereen nadenken die wel eens zo’n ervaring heeft gehad of de neiging ertoe had om porno op internet te kijken. Het is een slechte gewoonte die veel mensen hebben, veel leken, maar ook priesters en nonnen. De duivel komt op die manier naar binnen”, aldus de Argentijnse paus tijdens een ontmoeting met seminaristen en priesters.

Volgens paus Franciscus ontvangt Jezus elke dag de zuivere harten en is daar geen plaats voor porno. „Als je het kan wissen van je mobiele telefoon, doe het dan. Zo heb je tenminste niet de verleiding om te kijken. En als je het niet kunt wissen, verdedig jezelf dan door er niet in te gaan. Ik zeg jullie dat het de ziel zwakker maakt. De duivel komt daar naar binnen. Het maakt het priesterlijke hart zwakker”, waarschuwde de paus.

Daarna excuseerde paus Franciscus zich over deze uitweiding. „Het spijt me dat ik over deze details over pornografie praat, maar er is een werkelijkheid die betrekking heeft op priesters, seminaristen, nonnen en gewijde zielen. Hebben jullie het begrepen? Goed. Dat is belangrijk”, concludeerde hij.