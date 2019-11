Top 4 reclameblunders

De twee plaatsen Oosterhout liggen 100 kilometer van elkaar. De fout ligt waarschijnlijk bij het bedrijf dat de reclameborden voor de winkel heeft geplaatst.

Met reclames gaat wel eens vaker wat mis. Soms om te lachen maar soms zo erg dat het bedrijf dat de reclame maakt, grote schade lijdt.

De top 4 van reclameblunders:

1. In 2011 lanceert telefoonmaker Nokia een nieuw model. Onderdeel van de campagne is een poster van een mooie jongedame die een smartphone in haar hand heeft. Kenners vergroten de foto uit en claimen meteen: de telefoon die het model in handen heeft is een …. Apple, een concurrent van Nokia.

2. De Amerikaanse plaats Cleveland bedenkt een stunt om wereldwijd bekendheid te verkrijgen. De stad doet in 1986 een recordpoging: 1,5 miljoen ballonnen tegelijk oplaten. Het oplaten gaat goed maar dan gaat het regenen. Effect: het meer naast de stad (Lake Erie) raakt vervuild met honderdduizenden lege ballonnen.

3. De Britse supermarket Tesco verlaagt de prijzen van melk. In de reclame worden mooie koeien getoond. Maar boeren lachen Tesco uit: de koeien in de reclame zijn volbloed vleeskoeien. Runderen dus die worden gefokt voor vlees en die geen melk leveren. Tesco komt snel met een nieuwe poster.

4. Dove maakt twee jaar geleden openlijk excuus voor een zeer pijnlijke reclame. In de reclame is te zien dat een donkere vrouw haar shirt uittrekt en verandert in een blanke vrouw. De kritiek is groot: alsof Dove het goed vindt dat mensen met een donkere huid zich wit wassen. Gehaast komt Dove met een riante verontschuldiging: ‘We hebben de plank misgeslagen’. De campagne wordt aangepast.