Ziekenhuiszorg verder afgeschaald ondanks daling in corona-opnames

Zo zijn er momenteel 41 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Dat getal lag vorige week maandag nog op 36 procent. Bovendien is het aantal ziekenhuizen dat aangeeft de kritieke planbare zorg niet of niet altijd binnen zes weken te kunnen leveren toegenomen van 19 naar 21. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om hartoperaties of transplantaties.

Nagenoeg alle ziekenhuizen hebben planbare zorg als knie- en heupoperaties al afgeschaald. 41 ziekenhuizen verlenen helemaal geen planbare zorg meer, waar dit er vorige week 25 waren. Dat is volgens de Nederlandse Zorgautoriteit nog steeds nodig om ervoor te zorgen dat de acute en semi-acute zorg (zorg die binnen 24 uur moet worden verleend om gezondheidsschade te voorkomen) door kan blijven gaan.

Druk op ic’s het hoogst in Midden-Nederland

Medewerkers op de speciale Covid-IC afdeling in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ⓒ ANP

De druk op de intensive care en de kliniek is het hoogst in de regio Midden-Nederland (Utrecht), West (Leiden en omgeving) en Zwolle. Daar kan de situatie als ‘kritiek’ bestempeld worden: het aanpassingsvermogen is volledig opgebruikt en de zorgkwaliteit komt in gevaar. Limburg is daarnaast de enige regio waar alle ziekenhuizen planbare zorg hebben geannuleerd. Bovendien kan 58 procent van de ziekenhuizen daar niet alle kritiek planbare zorg (volledig) binnen zes weken leveren.

In de regio Oost (een groot deel van Gelderland) en Noordwest Nederland (Noord-Holland) is de situatie nog het minst ernstig: daar hebben respectievelijk 28 en 24 procent van de ziekenhuizen de kritiek planbare zorg deels moeten afschalen.