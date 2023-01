Mannen opgepakt voor gooien zwaar vuurwerk in slaapkamer van vrouw

De 30-jarige vrouw hoorde lawaai in haar slaapkamer en ging kijken. Ze ontdekte dat er een raam kapot was gegooid en zag op het bed een explosief liggen. Het vuurwerk ontplofte toen de vrouw het had opgepakt. Ze raakte zo ernstig gewond dat ze weken in het ziekenhuis moest doorbrengen.

De politie heeft de drie verdachten naar eigen zeggen gevonden door onderzoek op sociale media, het bekijken van camerabeelden en buurtonderzoek. De mannen zijn in hun woningen gearresteerd. De politie zoekt nog meer getuigen.