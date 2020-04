Paaszegen Paus zonder ’dank voor de bloemen’

Ook kan Franciscus Nederland dit jaar niet bedanken „voor de bloemen.” Normaal zorgen Nederlandse bloementelers voor fleurige decoraties, maar zij besloten er dit jaar van af te zien in verband met het virus.

De paus gaf eind maart voor een verlaten Sint-Pietersplein al een buitengewone zegening urbi et orbi om de mensen op te roepen tot meer saamhorigheid in de coronacrisis. Hij sprak over een diepe duisternis die alles verlamt.

Urbi et orbi (voor de stad en de wereld) is de belangrijkste zegen van de katholieke kerk en wordt eigenlijk alleen uitgesproken met Kerstmis, Pasen en na een pauselijke verkiezing. Rond 12.00 uur luiden zondag in veel Nederlandse plaatsen de kerkklokken. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft opgeroepen de klokken te luiden om mensen „thuis te verbinden met de eredienst van de kerk.”

Livestreams

De kerkdeuren blijven gesloten voor publiek dit paasweekend maar voor gelovigen die toch een viering willen volgen, zijn er mogelijkheden om dit te doen op televisie of online.

Op NPO 2 is zondag om 10.25 uur een live kerkdienst te volgen van EO-jongerenlabel BEAM. Om 11.00 uur zendt KRO-NCRV de eucharistieviering vanuit Roermond uit, geleid door bisschop Harrie Smeets in een lege Munsterkerk.