Staking Duitse spoor op zondag voorlopig afgewend

Deutsche Bahn had een rechtszaak aangespannen bij een rechtbank in Frankfurt om de geplande spoorstaking van zondagavond te voorkomen. Het Duitse staatsbedrijf beweerde dat de staking „onevenredig” zou zijn en klanten raakt die niets met het arbeidsconflict te maken hebben. Die rechtbank heeft daarop een schikking voorgesteld waarmee beide partijen akkoord gaan.

De spoorvakbond EVG had aanvankelijk opgeroepen tot een staking die zou beginnen op zondagavond om 22.00 uur en zou duren tot dinsdag middernacht. Daarmee wilde ze aanzienlijke loonsverhogingen opeisen voor het spoorwegpersoneel vanwege de hoge inflatie.

Geen enkele trein uitgereden

Als de staking was doorgegaan, zou er bijna geen enkele trein zijn uitgereden. Ook de internationale verbindingen, zoals die tussen Nederland en Duitsland, waren dan komen te vervallen. Ondanks de annulering van de staking waarschuwt Deutsche Bahn voor hinder op het spoor de komende dagen. Het is een grote uitdaging om 50.000 treinreizen opnieuw in te plannen, klinkt het.

Bij enkele andere spoorwegmaatschappijen gaat de staking overigens nog wel door. Alleen tussen Deutsche Bahn en EVG kwam het tot een overeenkomst.

Eerder dit jaar waren er ook al eens stakingen op het Duitse spoor, waardoor ook internationale treinverbindingen verstoord werden.