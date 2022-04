Politiemedewerker Noord-Nederland ontslagen om drugsgebruik

Binnenland

Explosieven Opruimingsdienst in actie bij ontmanteling drugslab

In het Utrechtse Leersum is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) woensdag in actie gekomen bij de ontmanteling van een drugslab. Dat bevond zich in een schuur achter een woning. Een 39-jarige man is aangehouden.