Rotterdammer (38) opgepakt na dood Italiaanse expat in Amsterdam

De politie meldt dat het afgelopen weekeinde een 38-jarige verdachte is aangehouden uit Rotterdam. Deze man zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij enkel contact mag hebben met zijn advocaat. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Italiaanse media meldden dat de Nederlandse politie de man kon aanhouden, omdat hij in het bezit zou zijn van de mobiele telefoon van Moroni. De onderzoeksleider van het rechercheteam, dat de dood van Moroni onderzoekt, laat via een woordvoerder van de politie weten dat dit pertinent niet het geval is.

Verder wil de politie ook niet veel kwijt omdat het onderzoek nog loopt. Het appartement aan de VOC-kade wordt maandag nog onderzocht. Wel staat vast dat de 42-jarige Italiaan is omgekomen door een misdrijf.

Computerspecialist

Paolo Moroni was een computerspecialist en woonde sinds 2009 in Nederland. Hij was van beroep een computeringenieur en ontwierp computerapplicaties. Een contact van Moroni kon donderdag geen contact met hem krijgen, waarop de politie werd gealarmeerd. De man werd vervolgens dood aangetroffen. Hoelang hij al overleden was, is onbekend. Dinsdag zou het slachtoffer nog met zijn moeder hebben gebeld.

Maandag wordt er autopsie op het lichaam van Moroni verricht. Zijn familie komt dan met advocaat Bruno Forestieri naar Amsterdam.