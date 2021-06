Ongeveer 200 paarden uit Oostvaardersplassen naar de slacht

In de Oostvaardersplassen is ruimte voor ongeveer 450 paarden. Eerder zijn groepen paarden gevangen en naar andere natuurgebieden gebracht. Maar nu is er in heel Europa geen gebied meer te vinden waar de konikpaarden kunnen rondlopen. Daarom worden de dieren geslacht. Eind november vorig jaar ging de eerste groep paarden naar de slachterij. Dierenbeschermers probeerden dat toen via de rechter tegen te houden, maar ze kregen geen gelijk.

Het vlees van de paarden wordt voor consumptie aangeboden, behalve vlees van hengsten vanaf drie jaar. Uit onderzoek is gebleken dat deze hengsten een relatief hoog gehalte aan dioxine in hun bloed hebben en daarom gaan die dieren naar het destructiebedrijf. Ook op andere plekken in natuurgebieden zijn grote grazers aangetroffen die te veel dioxine in hun bloed hebben. Er loopt nog een onderzoek naar de vraag hoe dat komt.