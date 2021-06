Gedumpte kittens lopen over drukke weg, voorbijgangster lokt ze met sushi

Een van de automobilisten had toevallig sushi gehaald en door de hapjes op het fietspad naast de drukke weg te leggen, wist zij de katjes te lokken en konden de dieren worden gevangen. Het asiel in Altweerterheide heeft zich over de kittens ontfermd.

Een van de jonge katjes die zaterdag over de Wetering bij Nederweert liep. Ⓒ Johan Bloemers