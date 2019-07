Massagraf IS met 200 doden ontdekt in Syrië

Het lijkt erop dat de mannen door de islamisten zijn geëxecuteerd. In het graf werden ook lichamen gevonden van vrouwen die waren gestenigd.

Raqqa was het belangrijkste bolwerk van de terroristische militie Islamitische Staat (IS) in Syrië. In de afgelopen maanden zijn meer massagraven met in totaal bijna 3500 lichamen ontdekt. De graven liggen ongeveer 5 kilometer ten zuidwesten van Raqqa. De stad in het noordoosten van Syrië werd in oktober 2017 heroverd door een Koerdische militaire coalitie.