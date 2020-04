Een derde van theaters failliet als overheid niet snel ingrijpt

„We moeten voorkomen dat er onherstelbare, enorme gaten gaan vallen in ons gemeentelijke culturele leven en per direct zorgen voor liquiditeit voor de podia in ons land”, vindt Gabbi Mesters, voorzitter van de VSCD. Ook de gevolgen van de 1,5-meter-samenleving „plaatst podia voor immense logistieke en financiële uitdagingen.” Een derde van de podia geeft aan het geen twaalf weken meer vol te houden als de overheid niet ingrijpt. De VSCD en VVP waarschuwen dat de financiële ellende voor podia tegen die tijd nog niet voorbij is, aangezien het coronavirus „effect gaat hebben tot minimaal december van dit jaar.”

Beide partijen doen nu een oproep aan de overheid om de zogenoemde NOW-regeling snel aan te passen voor Nederlandse podia, aangezien die momenteel te weinig zekerheid biedt. Die regeling is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. „Tot nu toe zijn er nog geen concrete toezeggingen vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Rijksgesubsidieerde instellingen ontvingen reeds verlichtende maatregelen van de minister. Wij roepen het Rijk en VNG op om op korte termijn tot een bestuurlijk akkoord te komen en alsnog boter bij de vis te doen voor de podia. Anders zijn de gevolgen niet te overzien.”